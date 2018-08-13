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В центре Праги откроется новый магазин IKEA

В центре Праги откроется новый магазин IKEA

Yuliya Boda 702 0
В так называемой поп-ап студии IKEA Point можно будет определиться с будущим интерьером и вкусно покушать в фирменном кафе.
В центре Праги откроется новый магазин IKEA

В середине сентября на Вацлавской площади в Праге откроется поп-ап студия IKEA. Магазин площадью 800 кв.м будет занимать два этажа и ежедневно принимать около тысячи посетителей. Студия будет предназначаться главным образом для тех, кто еще не определился с интерьером и хочет черпнуть вдохновения. Частью нового магазина будет и всеми любимое кафе от IKEA. 

Компания рассчитывала открыть поп-ап студию еще раньше, но открытие пришлось отложить.

«Мы все с нетерпением ждем открытия нового магазина в центре города и планировали это сделать летом, но, к сожалению, мы были вынуждены перенести открытие на середину сентября. Нам необходимо закончить строительные работы», –  рассказала представитель чешской сети IKEA Зденька Пецкова. 
 
Дизайнер интерьеров IKEA Клара Хаузенблас подчеркнула, что новая студия будет отличаться от обычных магазинов. 
 
«Студия будет работать следующим образом: клиент может посмотреть возможные варианты оформления интерьера от нашей компании, а затем заказать полный ассортимент IKEA, который ему позже доставят домой», – рассказала Хаузенблас.
 
Продажи IKEA в Чехии составили 9,7 млрд крон, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Средние расходы одного покупателя в магазине составляют 1638 крон, при этом 96% покупок было сделано в магазинах и только 4% – в чешском интернет-магазине, открытом в 2017 году.
 
Источник: e15.cz
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Темы
Чехия IKEA магазины центр Праги
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