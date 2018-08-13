МВД Чехии предупредило граждан об угрозах для чипованных удостоверений

Рекомендации МВД должны помочь чехам защитить их новые электронные удостоверения.

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Министерство внутренних дел Чехии рекомендовало бережно обращаться с гражданскими удостоверениями со встроенным чипом. МВД сравнивает их банковскими картами и так же не рекомендует хранить пароль в кошельке рядом с удостоверением. Гражданам советуют не выбирать слишком простые цифровые комбинации, например, четыре одинаковых числа или следующие друг за другом числа.

МВД напоминает, что потеря гражданского удостоверения с паролем, который необходим для доступа к удаленной коммуникации с госучреждениями, представляет собой большую опасность. Пользователей также предупреждают, чтобы они никому не передавали пароли.

Чаще всего люди становятся жертвами обмана и заключения договора купли-продажи без их реального участия. В случае потери удостоверения нужно срочно об этом сообщить, и тогда карту заблокируют, чип нельзя будет использовать. Потом придется подавать заявление на получение новой карты.

Если кто-то посторонний воспользуется найденным или украденным удостоверением, дело будет расследовать полиция. Тем не менее, новые электронные удостоверения, по мнению специалистов, получили надежную защиту. В то же время не исключено, что в скором времени ими начнут больше интересоваться хакеры. В прошлом году ученые раскрыли ошибки в чипах, которые используются в гражданских удостоверениях Эстонии и Словакии. Их защиту удалось сломать. Чехия пока этого может не бояться. Технология чипов, которая внедрена в ЧР, пока остается самой современной в Европе.

МВД Чехии начало выдавать электронные удостоверения с 1 июля. К пятнице 10 августа новый документ с чипом получило более 76 тысяч граждан, из них 19 тысяч уже активировали чип. Теперь им будет проще наладить коммуникацию с учреждениями. Каждый пользователь получает собственный пароль. Купить устройство для считывания карты придется за свой счет. Срок действия электронного удостоверения составляет 10 лет.

Источник: novinky.cz