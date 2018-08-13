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После гибели чеха от нападения акулы в Египте изменили правила плавания

После гибели чеха от нападения акулы в Египте изменили правила плавания

Vladislava M 437 0
Туристам теперь разрешено купаться только на оборудованных пляжах на расстоянии максимум 4 метра от берега.
После гибели чеха от нападения акулы в Египте изменили правила плавания

После нападения акулы на чешского туриста в Египте изменили правила пребывания туристов на море. Людям разрешили купаться только на оборудованных пляжах, на максимальном расстоянии 4 метра от берега. Плавание и ныряние у коралловых утесов, возле которых акула напала на чеха, полностью запретили.

В Египте демонстративно ищут тигровую акулу, от зубов которой погиб чешский турист. Полиция, рыбаки и аквалангисты заняты в поисках 3-5-метровой рыбы.

Тело погибшего 42-летнего чеха, отца двух маленьких дочерей, вернули в Чехию в пятницу. Египетская сторона перевела на чешский язык свидетельство о смерти. В нем написано, что в результате нападения акулы у мужчины были ампутированы все части тела. С семьей погибшего никто не поддерживает коммуникацию.

Вдова своими глазами видела нападение. В это время она стояла на берегу и ждала, пока их дочери принесут спасательный жилет.

Источник: Idnes.cz

 

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Темы
Туризм туристы Египет
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