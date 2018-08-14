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Президент Чехии получит штраф за поджог красных трусов

Президент Чехии получит штраф за поджог красных трусов

Yuliya Boda 637 0
В комиссию по защите окружающей среды поступили жалобы на июньскую акцию Земана.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
Президент Чехии получит штраф за поджог красных трусов

Чешская комиссия по защите окружающей среды была вынуждена начать дело против всей администрации Президента. Дело в том, что некоторые жители Чехии написали жалобы на Земана за проведенную им акцию по сожжению красных трусов. Сначала пришла анонимная жалоба, после поступили и подписанные. Многие отметили, что действия главы государства были незаконными и он навредил окружающей среде.

Дело было заведено 10-го августа, у обвиняемых есть 15 дней, чтобы доказать свою невиновность. Пресс-атташе Пражского Града Йиржи Овчачек подтвердил, что администрация действительно получила письмо от инспекции.

Все началось в 2015 году, когда члены объединения Ztohoven переоделись в трубочистов и проникли на крышу Пражского Града. Тогда активисты подменили президентский штандарт на огромные красные трусы. Свою акцию они позиционировали как протест против поведения Земана. 
 
В этом году прошла их вторая акция в Лондоне: в этот раз красные трусы были вывешены на здании галереи Red Gallery. Работники галереи отметили, что таким образом они хотели поддержать активную политическую позицию группы. После этого случая Земан вызвал пожарных и сжег красные трусы на территории Пражского Града, заявив, что «время нижнего белья подошло к концу». 
 
Комиссия по делам окружающей среды изъяла остатки материала флага, чтобы проверить, какие химические вещества сгорели и попали в воздух. Если инспекция докажет, что в воздух поступили загрязняющие вещества, Пражскому Граду придется выплатить штраф до 50 тыс крон.
 
Источник: lidovky.cz 
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Темы
Чехия президент Милош Земан Акции протест штраф
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