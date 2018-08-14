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Каждый год на отдыхе за границей погибают около 500 чехов

Каждый год на отдыхе за границей погибают около 500 чехов

Yuliya Boda 607 0
В списке мест, где несчастные случаи происходят, появляются новые страны.
Каждый год на отдыхе за границей погибают около 500 чехов

Утопление в Болгарии, нападение акулы в Египте, смерть при прыжке в море на Майорке. Таковы причины гибели чехов на отдыхе за последние несколько недель. В последние годы количество погибших чехов за рубежом сильно не меняется, при этом в списке мест, где несчастные случаи происходят, появляются новые страны.

«В течение последних 12 лет число погибших чехов за рубежом колебалось от 400 до 500. Эти цифры уже долгое время остаются неизменными», – отметила пресс-секретарь министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова.

Эту информацию подтвердили и представители чешских страховых компаний.

«Смертность в этом году абсолютно стандартная, как бы болезненно это не звучало. Однако места, где происходит большинство несчастных случаев со смертельным исходом, из года в год меняются»,  – рассказал работник страховой компании Kooperativa Милан Каня.

В прошлые годы большинство чехов погибло в таких странах, как Египет, Греция или Болгария. В этом году в печальной статистике оказались Объединенные Арабские Эмираты, Кабо-Верде, Чили и Танзания. При этом Египет по-прежнему занимает лидирующую позицию по количеству погибших туристов из Чехии.

Наиболее распространенными причинами смерти во время отпуска в этом году стали утопление или смерть при прыжке в воду, а также сердечные приступы.

Однако, как говорят работники страховых компаний, часто главной проблемой является то, что чешские туристы склонны переоценивать свои силы.

«Чехи часто купаются во время отлива, игнорируют предупреждающие знаки. Зачастую люди считают, что умеют плавать настолько хорошо, что даже в плохих условиях с ними ничего не произойдет», – подчеркнула пресс-секретарь компании Uniqa Ева Свободова.

Источник: idnes.cz

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Темы
туристы Туризм Египет страховые компании Министерство иностранных дел
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