Некоторые семьи в Чехии особенно расчетливы: воспитывая детей вне брака, они получают дополнительные пособия.

В Чехии растет количество внебрачных детей. Если в 2000 году вне брака родилось 21,8% детей от общего числа новорожденных, то в 2016 году их было уже 48,6%.

В этом году, согласно обновленным данным Чешского статистического комитета, данный показатель составил 49,3%.

«Мы уверены, что пятидесятипроцентный порог будет скоро достигнут», – отметил Томаш Фиала, демограф Пражского экономического университета.

Определенную роль в данной ситуации играет расчетливость некоторых семей, особенно тех, кто живет в более бедных районах. Если женщина официально останется свободной, она сможет получать некоторые пособия по уходу за детьми, даже если она живет со своим партнером. Многие семьи пользуются этой лазейкой и тем самым пополняют свой семейный бюджет.

Данная тенденция наблюдается по всей Европе. В среднем доля внебрачных детей в ЕС составляет 43%. Самый большой процент детей вне брака рождается во Франции (59,7%), Болгарии и Словении (по 58,7%). Меньше всего – в южной Европе: в Греции (9,4%), Хорватии (18,9%) и на Кипре (19,1%).

Источник: denik.cz