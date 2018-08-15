Во время обрушения моста в Генуе пострадал водитель из Чехии

У него четыре перелома ребер и другие травмы, но его жизни сейчас ничего не угрожает. По разным источникам, из-за трагедии в Генуе погибло от 26 до 35 человек.

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В Генуе, на севере Италии, обрушилась часть автомобильного моста. В тот момент по мосту ездили автомобили. В результате обрушения погибло не менее 26 человек, а агентство ANSA говорит о 35 жертвах. Причина катастрофы пока точно не установлена. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за смещения почвы. С моста упал и чешский водитель фуры. Он выжил, но сейчас находится в больнице.

Гражданин Чехии получил четыре перелома ребер, а также травму легких. Кроме того, у него сломан нос. Об этом журналистам сообщил директор транспортной компании Sped-it Вацлав Зазвурек. Второй директор компании Томаш Кубичек дополнил, что их водитель перевозил товар для разгрузки возле Генуи. Когда чех сможет вернуться домой, пока неизвестно. Руководство характеризует сотрудника как надежного. Он работает в компании уже 8 лет.

На месте трагедии проводятся спасательные работы, в которых участвуют 300 пожарных. Региональное правительство Лигурии идентифицировало 19 погибших. 15 человек скончались в больнице. Еще 9 человек находятся в очень тяжелом состоянии.

Источник: aktualne.cz