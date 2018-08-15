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Популярная торговая сеть сокращает время работы супермаркетов в Чехии

Популярная торговая сеть сокращает время работы супермаркетов в Чехии

artyommm 1143 0
Теперь эти сетевые супермаркеты будут закрываться не в полночь, а раньше – в 22:00.
Популярная торговая сеть сокращает время работы супермаркетов в Чехии

Десятки чешских супермаркетов британской сети Tesco с сентября сократят время работы. Теперь они будут закрываться не в полночь, как раньше, а в 22:00. Сеть Tesco таким образом вместе с закрытием некоторых своих магазинов продолжает сокращать свое присутствие на чешском рынке. 

Так, с сентября Tesco освободит целый этаж в торговом центре в Либерце. Ранее торговая сеть сократила свою площадь в пражском ТЦ Nový Smíchov. Сейчас также ведется работа по закрытию магазина сети в торговом центре Máj.

В качестве причины сеть приводит низкий спрос на покупки в ночное время. По позднему расписанию в Чехии работает 15 магазинов Tesco. Как сказал пресс-атташе торговой сети, в это время за покупками приходит не очень много людей.

Кроме того, компания также хотела сделать так, чтобы ее сотрудники могли раньше уходить домой. Тем не менее, сами работники магазинов говорят, что реальная причина кроется в дефиците кадров.

Кроме супермаркетов, которые работают в Праге до полуночи, в чешской столице также действуют круглосуточные магазины. 

Источник: idnes.cz

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Темы
торговые центры магазины Чехия
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