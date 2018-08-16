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За льготными кредитами на жилье в Чехии выстроилась длинная очередь

За льготными кредитами на жилье в Чехии выстроилась длинная очередь

artyommm 475 0
За один день Государственный фонд развития жилья принял столько заявлений, что их хватит на реализацию половины специальной программы по обеспечению жильем молодых семей.
За льготными кредитами на жилье в Чехии выстроилась длинная очередь

Государственный фонд развития жилья принял в среду 15 августа 256 заявлений на жилищные кредиты для молодых на сумму около 300 млн крон. Это почти половина от 650 млн крон, которые были выделены на реализацию специальной программы поддержки молодых в этом году. С утра выстроились длинные очереди за кредитами, некоторые люди простояли в ней всю ночь.

До 16:00 учреждение приняло 256 заявлений на 299,2 млн крон. Пресс-атташе госфонда сказала, что прием документов продлится также и завтра. Напомним, на государственный кредит с целью реконструкции или приобретения нового жилья могут претендовать молодые семьи до 36 лет.

Почти половина заявлений пришла в учреждение через так называемые «датовы схранки» и по почте. В пресс-службе фонда сообщили, что заявления будут принимать, пока лимит государственных кредитов не достигнет 1 млрд крон. Ожидается, что не все люди, которые подали заявки, в итоге подпишут кредитный договор. Так как предварительный интерес был действительно высоким, Государственный фонд развития жилья будет просить Палату депутатов увеличить бюджет, в том числе и на текущий год.

Министр регионального развития Чехии Клара Досталова в среду сообщила, что она считает возможным такое увеличение бюджета на жилищные кредиты для молодых семей. Деньги она сможет перевести с других государственных программ.

Процентная ставка по государственному кредиту составляет 1% с гарантированным периодом 20 лет. При этом максимальный период выплаты в исключительных случаях может быть продлен до 25 лет. Государственный кредит можно комбинировать с ипотекой, хотя погасить ее эти кредитом нельзя. 

Среднерыночная процентная ставка по ипотекам в Чехии варьируется в пределах 2,5%. Ипотеки постепенно дорожают, хотя на летних каникулах ставки поползли вниз. Банки пытались привлечь больше клиентов до того, как вступят в силу новые ужесточающие правила выдачи ипотек от Чешского Нацбанка.

Источник: novinky.cz

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Темы
кредитование ипотеки молодёжь Чехия
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