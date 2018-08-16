Прага заняла 60-е место в рейтинге лучших городов для жизни в мире

Первое место в рейтинге заняла Вена. Впервые европейская столица опередила остальные города мира.

Согласно исследованию The Economist Intelligence Unit, лучшим городом для жизни была признана Вена. Впервые европейская столица заняла первое место. Прага в этом году разместилась на 60 строчке.

Вена опередила прошлогоднего фаворита – австралийский Мельбурн, который возглавлял рейтинг 7 лет. В сравнении участвовали 140 городов мира. Учитывались разные параметры, например, стабильность страны, уровень здравоохранения, культуры и образования, уровень жизни и т.д. По каждому из этих параметров города получали оценку в процентном соотношении.

В десятку лучших, кроме Вены и Мельбурна, также вошли Осака, Ванкувер и Калгари. Из европейских городов в числе первых оказался только Копенгаген, занявший девятое место. У Австралии в первой десятке три города: кроме Мелбурна, еще Сидней и Аделаида. Три города из Канады также оказались в десятке лучших в мире: Ванкувер, Торонто и Калгари. В ТОП-10 не вошел ни один город США. Кроме двух японских городов, в рейтинге также не представлен ни один город Азии.

Что касается Праги, то по сравнению с прошлым годом ее результат ухудшился на одну позицию, и она стала 60-й в списке. Лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе на этот раз оказался Будапешт. Столицы Чехии и Венгрии единственные из бывших городов восточного блока, которые попали в мировой рейтинг.

The Economist Intelligence Unit опубликовало не только десятку лучших городов, но 10 худших мест для жизни. На последнем месте оказался сенегальский Дакар. Худшими были признаны города с высоким уровнем криминала, угрозой терроризма и войны. Поэтому рядом с Дакаром в рейтинге также расположился и крупнейший город Пакистана Карачи.

Согласно исследованию, почти половина сравниваемых городов за последние 5 лет улучшила свои показатели. Это, например, касается вьетнамского Ханоя и сербского Белграда.

Источник: novinky.cz