За год чешка позвонила в полицию около 6 тысяч раз

Женщину оштрафовали на 200 тысяч крон. Но она была не единственной, кто беспокоил полицейских по нелепым поводам.

Чешка побила рекорд, позвонив около 6 тысяч раз в полицию по номеру 158 за год. При этом каждый раз она находила вымышленный повод: то на нее как будто напали, то в ее доме проходила встреча членов правительства, то она предлагала операторам заключить с ней брак, разделить жилье и питание.

В прошлом году полиция 10 раз сообщала Чешскому телекоммуникационному управлению о звонках женщины. Но, несмотря на это, назойливая чешка не собиралась прекращать атаку на полицию Злинского района. Только в январе она позвонила более 1 200 раз. За это ей выписали штраф в размере 200 тысяч крон. После этого женщина стала звонить все-таки реже. В прошлом году чешка позвонила в полицию 5 912 раз.

По номеру 158 звонят и другие люди, у которых не всегда для этого есть веские основания. Например, позвонил один молодой мужчина, чтобы сообщить, что он позволил своей возлюбленной приковать его к кровати наручниками. Но любимая ушла, а он остался прикован, поэтому он просил полицейских приехать и освободить его. Полиция приехала, и оказалось, что наручники не полицейского образца. Пришлось вызывать пожарных. Молодой человек был пьян, тест на алкоголь показал 2 промилле.

Также поводом для звонка однажды стал государственный флаг, который, по мнению пожилой женщины, плохо висел во время соревнований по фигурному катанию.

Источник: novinky.cz