В Праге построят новый торговый центр

В новом пражском ТЦ будет работать большой магазин Kaufland.

Фото: Фото Dreamliner - EIA

Новый торговый центр планируется построить возле трамвайных путей, которые пока только собирается строить Пражское транспортное предприятие. Центр должен появиться в городской части Сливенец – между улицами К Баррандову, У Нагону и запланированной трамвайной трассой.

Участки под строительство центра на данный момент считаются сельскохозяйственными, поэтому в ближайшее время будет необходимо изменить их статус в территориальном плане. Как заявлено в системе EIA, строительство должно начаться в следующем году и завершиться в конце 2020 г.

Комплекс будет состоять из двух объектов. В одном будет находиться супермаркет сети Kaufland, а в другом – магазины меньшего размера. Площадь двухэтажного супермаркета составит почти 8 тыс. квадратных метров. Планируется построить уличную парковку, а также паркинг внутри здания. Площадь части торгового центра, где будут расположены магазины, будет равняться приблизительно 700 квадратным метрам.

Новые трамвайные пути, о которых мы уже написали выше, будут вести из микрорайона Баррандов через Голыне в Сливенец. Строительство этой трамвайной дороги оценивается на сумму 681,1 млн крон. Транспортное предприятие уже выкупает участки.

Источник: aktualne.cz