Студент и анархист из России требует от Чехии компенсацию по делу об экстремизме

Игорь Шевцов требует от Чехии выплатить ему сумму в размере почти 1,25 млн крон.

Фото: vk.com

Русский анархист и студент Игорь Шевцов (23 года) требует от Чехии компенсацию в размере почти 1,25 млн крон за уголовное преследование. В 2015 году Шевцов провел три месяца в тюрьме из-за обвинения в нападении на дом министра обороны ЧР, а также в пособничестве при создании граффити. Спустя время судьи решили освободить студента. В четверг, 16 августа, заявление Шевцова начал рассматривать Окружной суд Праги 2.

По словам адвоката Павла Кожоушека, Шевцов требует компенсацию за неправильный административный порядок и незаконное решение суда, а именно за заключение в тюрьму, исполнение наказания и расходы на судебное производство. Как считает юридический представитель государства Збинек Ржезач, у требования на возмещение нематериального ущерба прошел срок давности, и заявление было подано с опозданием.

Судья Зденька Бурдова после 20 минут заседания перенесла слушание на неопределенный срок и вызвала Шевцова, чтобы он уточнил свои тезисы в заявлении и в целом дополнил его.

Напомним, ранее Министерство юстиции уже принесло извинения Игорю Шевцову, студенту этнологии в пражском Карловом университете, и выплатило ему компенсацию в размере 360 тысяч крон: 92 тысячи – за заключение в тюрьму, 103 тысячи – за расходы на адвоката и оставшуюся часть – за то, что в его отношении велось уголовное преследование.

Изначально полиция обвиняла Шевцова в том, что он бросил в дом бывшего министра обороны Чехии Мартина Стропницкого бутылки с зажигательной смесью. Но доказательств оказалось недостаточно, и Пражский городской суд был вынужден два года спустя отменить этот пункт обвинения. Тогда русского студента обвинили в «пособничестве в форме помощи по причинению вреда чужому имуществу».

Это преступление он якобы совершил тем, что во время демонстрации в поддержку задержанных анархистов снимал на камеру, как кто-то рисует граффити перед тюрьмой в Рузыне. Суд вынес решение – депортировать Шевцова на два года.

Но позже апелляционный суд изменил это наказание на трехлетний запрет посещать спортивные, культурные и общественные мероприятия. В итоге за молодого человека заступился Верховный суд, который постановил, что Шевцов мог совершить максимально только административное правонарушение. Но потом, согласно прошлогоднему решению Управления городской части Прага 6, он был признан невиновным и в этом.

Несмотря на это, в конце июня прошлого года полиция решила депортировать студента Шевцова на пять лет из стран Европейского союза. В полиции считают, что Шевцов был все-таки осужден Пражским судом. При это она не берет во внимание то, что последующее решение Верховного суда отменяет тот приговор.

Также полиции не понравилось интервью Шевцова на DVTV, где он сказал, что «хотел бы быть способен или делать то, что будет нарушать статус-кво» в Чешской Республике. Полиция считает, что таким образом русский студент нарушает общественный порядок. Шевцов подал апелляцию против депортации.

Источник: novinky.cz