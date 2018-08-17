Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 24 °C
Студент и анархист из России требует от Чехии компенсацию по делу об экстремизме

Студент и анархист из России требует от Чехии компенсацию по делу об экстремизме

artyommm 369 0
Игорь Шевцов требует от Чехии выплатить ему сумму в размере почти 1,25 млн крон.
Фото: vk.com
Студент и анархист из России требует от Чехии компенсацию по делу об экстремизме

Русский анархист и студент Игорь Шевцов (23 года) требует от Чехии компенсацию в размере почти 1,25 млн крон за уголовное преследование. В 2015 году Шевцов провел три месяца в тюрьме из-за обвинения в нападении на дом министра обороны ЧР, а также в пособничестве при создании граффити. Спустя время судьи решили освободить студента. В четверг, 16 августа, заявление Шевцова начал рассматривать Окружной суд Праги 2.

По словам адвоката Павла Кожоушека, Шевцов требует компенсацию за неправильный административный порядок и незаконное решение суда, а именно за заключение в тюрьму, исполнение наказания и расходы на судебное производство. Как считает юридический представитель государства Збинек Ржезач, у требования на возмещение нематериального ущерба прошел срок давности, и заявление было подано с опозданием.

Судья Зденька Бурдова после 20 минут заседания перенесла слушание на неопределенный срок и вызвала Шевцова, чтобы он уточнил свои тезисы в заявлении и в целом дополнил его. 

Напомним, ранее Министерство юстиции уже принесло извинения Игорю Шевцову, студенту этнологии в пражском Карловом университете, и выплатило ему компенсацию в размере 360 тысяч крон: 92 тысячи – за заключение в тюрьму, 103 тысячи – за расходы на адвоката и оставшуюся часть – за то, что в его отношении велось уголовное преследование.

Изначально полиция обвиняла Шевцова в том, что он бросил в дом бывшего министра обороны Чехии Мартина Стропницкого бутылки с зажигательной смесью. Но доказательств оказалось недостаточно, и Пражский городской суд был вынужден два года спустя отменить этот пункт обвинения. Тогда русского студента обвинили в «пособничестве в форме помощи по причинению вреда чужому имуществу».

Это преступление он якобы совершил тем, что во время демонстрации в поддержку задержанных анархистов снимал на камеру, как кто-то рисует граффити перед тюрьмой в Рузыне. Суд вынес решение – депортировать Шевцова на два года.

Но позже апелляционный суд изменил это наказание на трехлетний запрет посещать спортивные, культурные и общественные мероприятия. В итоге за молодого человека заступился Верховный суд, который постановил, что Шевцов мог совершить максимально только административное правонарушение. Но потом, согласно прошлогоднему решению Управления городской части Прага 6, он был признан невиновным и в этом.

Несмотря на это, в конце июня прошлого года полиция решила депортировать студента Шевцова на пять лет из стран Европейского союза. В полиции считают, что Шевцов был все-таки осужден Пражским судом. При это она не берет во внимание то, что последующее решение Верховного суда отменяет тот приговор. 

Также полиции не понравилось интервью Шевцова на DVTV, где он сказал, что «хотел бы быть способен или делать то, что будет нарушать статус-кво» в Чешской Республике. Полиция считает, что таким образом русский студент нарушает общественный порядок. Шевцов подал апелляцию против депортации.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
суды студенты
Читайте
по теме 
В Чехии разгорелся скандал из-за самой большой свалки опасных отходов
05.08.2018 19:06 Общество
В Чехии разгорелся скандал из-за самой большой свалки опасных отходов
1859 0
Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги
27.07.2018 14:20 Общество
Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги
639 0
МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка
25.07.2018 14:48 Общество
МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка
2340 0
Чешскую Силиконовую долину признали банкротом
11.06.2018 09:00 Экономика
Чешскую Силиконовую долину признали банкротом
1931 0
Последние новости:
17
августа
Видео из чешского Брно: 160 летучих мышей спряталось в квартире пенсионерки
17.08.2018 10:38 Общество
Видео из чешского Брно: 160 летучих мышей спряталось в квартире пенсионерки
66 0
Бизнес в Чехии: Интервью с учредителем самого модного барбершопа Праги
17.08.2018 10:16 Интервью
Бизнес в Чехии: Интервью с учредителем самого модного барбершопа Праги
156 0
В Праге построят новый торговый центр
17.08.2018 05:46 Общество
В Праге построят новый торговый центр
710 0
16
августа
Большинство чешских фирм скрывают свою реальную финансовую ситуацию
16.08.2018 14:07 Экономика
Большинство чешских фирм скрывают свою реальную финансовую ситуацию
646 0
За год чешка позвонила в полицию около 6 тысяч раз
16.08.2018 06:53 Общество
За год чешка позвонила в полицию около 6 тысяч раз
1848 0
Прага заняла 60-е место в рейтинге лучших городов для жизни в мире
16.08.2018 06:33 Общество
Прага заняла 60-е место в рейтинге лучших городов для жизни в мире
1338 0
За льготными кредитами на жилье в Чехии выстроилась длинная очередь
16.08.2018 06:02 Общество
За льготными кредитами на жилье в Чехии выстроилась длинная очередь
1021 0
15
августа
Популярная торговая сеть сокращает время работы супермаркетов в Чехии
15.08.2018 15:23 Общество
Популярная торговая сеть сокращает время работы супермаркетов в Чехии
2184 0
Курьер из Женевы привез в Прагу самые дорогие марки в мире
15.08.2018 14:58 Культура
Курьер из Женевы привез в Прагу самые дорогие марки в мире
807 0
Сколько в Чехии стоят смартфоны
15.08.2018 06:54 Экономика
Сколько в Чехии стоят смартфоны
1155 0


Мобильная версия