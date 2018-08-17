Видео из чешского Брно: 160 летучих мышей спряталось в квартире пенсионерки

Летучие мыши не хотели улетать из квартиры пожилой женщины. Решать критическую ситуацию приехали спасатели.

Животные тоже могут быть упорными в поиске прохладного места обитания. 160 летучих мышей выбрали для себя в качестве комфортного жилья квартиру 87-летней жительницы Брно в районе Кралове-Поли. Решать критическую ситуацию приехала полиция и работники спасательной станции при брненском зоопарке Zoo Brno.

Нетопыри-карлики, самые маленькие представители рукокрылых в Европе, прятались не только в занавесках и под ковром, но также и за картинами, мебелью и даже под простынью в кровати. Некоторых обезвоженных особей пришлось отвезти на станцию в Йиначовице, откуда спасатели их потом выпустили на дикую природу.

Источник: aktualne.cz