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В Чехии будет жарче, чем на Майорке

В Чехии будет жарче, чем на Майорке

Vladislava M 718 0
Метеорологи вновь предупредили жителей Чехии о высокой температуре воздуха.
В Чехии будет жарче, чем на Майорке

В пятницу метеорологи дополнили предупреждение об опасности пожаров еще одним предостережением о высокой температуре воздуха. Жарче всего будет на юге Моравии: там воздух прогреется до +33 градусов тепла. В субботу в Чехии будет даже теплее, чем на Майорке или Мальте.

«В ближайшие дни температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов тепла. Особенно осторожными нужно быть жителям южной Моравии», – предупредил Чешский гидрометеорологический комитет.

Предупреждение о жаре действует в Южноморавском крае, Кромнержиже, Угерске-Градиште и Злинском крае.

В среднем, температура воздуха в Чехии в эти дни будет на 5 градусов выше долговременной нормы. На погоду в стране сейчас влияет теплый фронт с юга. Похолодание и снижение риска пожаров метеорологи ожидают только в конце следующей недели.


 

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погода Чехия
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