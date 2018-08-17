В Чехии будет жарче, чем на Майорке

Метеорологи вновь предупредили жителей Чехии о высокой температуре воздуха.

В пятницу метеорологи дополнили предупреждение об опасности пожаров еще одним предостережением о высокой температуре воздуха. Жарче всего будет на юге Моравии: там воздух прогреется до +33 градусов тепла. В субботу в Чехии будет даже теплее, чем на Майорке или Мальте.

«В ближайшие дни температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов тепла. Особенно осторожными нужно быть жителям южной Моравии», – предупредил Чешский гидрометеорологический комитет.

Предупреждение о жаре действует в Южноморавском крае, Кромнержиже, Угерске-Градиште и Злинском крае.

В среднем, температура воздуха в Чехии в эти дни будет на 5 градусов выше долговременной нормы. На погоду в стране сейчас влияет теплый фронт с юга. Похолодание и снижение риска пожаров метеорологи ожидают только в конце следующей недели.



