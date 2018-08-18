Прага решила бороться со смогом с помощью пива

Пражский городской совет хочет снизить использование автомобильного транспорта весьма оригинальным способом.

Крупнейшим источником загрязнения воздуха в Праге является автомобильный транспорт. Пражский городской совет решил снизить его использование оригинальным способом. Он связался с пивоваренным заводом Lobkowicz, и в сотрудничестве с ним было создано пиво Pražský chodec («Пражский пешеход»). Главная идея заключается в том, что выпив пиво в баре, водители будут добираться домой «своим ходом». Продвижение проекта под названием Pivem proti smogu обошлось почти в миллион крон.

«Мы искали какой-нибудь нетрадиционный способ привлечения внимания к проблеме загрязнения воздуха, так и родилась идея использования чешского пива», – рассказал координатор проекта Лукаш Эршил.

За государственные средства был создан специальный веб-сайт pivoprazskychodec.cz, а также рекламные баннеры в Праге, на которых рядом с эмблемой Праги расположен логотип пивоваренного завода Lobkowicz, принадлежащий китайскому концерну CEFC.

«Наше пиво помогает очищать атмосферу от бензапирена, оксидов азота и частиц пыли. Оно специально предназначено для того, чтобы коллегами могли насладиться им после работы, оставив свои служебные автомобили хотя бы на один день в гараже», – так рекламируют пиво на официальном сайте.

Пиар-агентство WMC получило за создание проекта почти 600 тыс крон. Еще 260 тыс были потрачены на рекламные баннеры и несколько сотен тысяч крон – на коммуникационную стратегию и медиаплан.

Название «Пражский пешеход» было выбрано не случайно. Именно так называется произведение поэта Витежслава Незвала, описывающее красоту Праги.

Источник: idnes.cz