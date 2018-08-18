Около 30 чехов рискуют потерять права за грубое нарушение на трассе D11

Вечером в четверг, 16 августа, около 30 водителей серьезно нарушили правила дорожного движения на трассе D11 недалеко от населенного пункта Хишть. Увидев, что впереди них образовалась длинная пробка, они свернули на встречную полосу. Часть водителей развернулась в неположенном месте, кто-то продолжил двигаться по встречной. Благодаря камерам наблюдения полиции удалось найти всех нарушителей, теперь им грозит штраф до 10 тыс крон и потеря водительских прав на год.

«Водители рисковали не только своей жизнью, но и жизнью других участников движения. Ситуация на дороге была очень опасной. На нашей памяти нет такого масштабного нарушения», – отметил работник полиции Ян Чижковски.

По словам полицейских, пробка была образована в результате небольшой аварии на выезде 62. Нарушив правила дорожного движения, водители не выиграли время: авария была оформлена полицией в течение нескольких минут, и движение по трассе быстро возобновилось.