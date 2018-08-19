Риченза, Аида Сакура и Влк: Какие другие необычные имена дают чешским детям?

Мода на необычные детские имена не обошла Чехию стороной.

В этом году внимание общественности снова привлечено к мальчику с необычным именем Тимиан. Его родители, возможно, смогут получить компенсацию за то, что в свидетельстве о рождении их сына в графе «имя» было почти три года написано «не идентифицировано».

После того, как родители выбрали имя для своего ребенка, решение о том, записывать ли его в свидетельство о рождении, принимает метрика. Если имя необычное для Чехии, метрика может дать отказ.

В случае с именем Тимиан, родители мальчика не предоставили экспертное заключение о правописании имени, и метрика это имя в свидетельство записывать не стала. После трехлетнего ожидания, родители подали в суд за причинение морального ущерба. Городской суд в Праге иск отклонил, и пара обратилась с обжалованием решения суда в Конституционный суд. Теперь Городской суд должен будет рассмотреть это дело снова.

Тимиан, однако, не является единственным ребенком с необычным именем. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в Чехии родились мальчики Арсен, Северин и Нео, а также девочки Сага, Тициана и Лара. Абсолютно уникальными именами для Чехии стали Риченза, Аида Сакура и Влк.

«Чехи стали больше путешествовать, кроме того, растет миграция и количество браков чехов с представителями других национальностей. Часто бывает так, что родитель другой национальности выбирает имя для ребенка в соответствии с его семейными традициями, а также религиозными и культурными предпочтениями», – отметила Милослава Кнаппова, которая занимается подтверждением нестандартных имен в Чехии. Недавно она работала с финским именем Тапио, греческим именем Перистера, иранским именем для девочки Азита или арабским Абубакр.

Феномен необычных имен касается не только иностранцев. Чешские знаменитости также стараются выбрать для своих детей что-то более экстравагантное. Актриса Анна Гейслерова, например, назвала своего сына Бруно Фиделием, дочь Карела Готта носит имя Шарлотта Элла, дочь писательницы Бары Несвадбовой зовут Бибиана.

Согласно анализу Чешского статистического управления, выбор имени для ребенка подчиняется тенденциям моды. В то время как Йозеф и Мария были самыми частыми именами в поколении чешских дедов и бабушек, сегодня они являются наименее популярными именами. Из традиционных имен все еще пользуются популярностью имена для мальчиков Ян, Томаш, Мартин и Петр, а также девичьи имена Люцие и Катержина.

Источник: lidovky.cz