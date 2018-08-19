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Как переживают жару пражские водители трамваев

Как переживают жару пражские водители трамваев

Yuliya Boda 568 0
В кабинах водителей столичных трамваев столбик термометра поднимается до 50,9°C.
Как переживают жару пражские водители трамваев

Этим летом чехи переживают рекордно длинную волну жары. Особенно это чувствуют пассажиры и водители в общественном транспорте. 

«При температуре выше 25 градусов мы можем оставлять нашу дверь открытой, у нас также есть вентилятор и потолочная вентиляция. Благодаря этому мы кое-как жару переносим. Самая большая проблема – это когда случается поломка в системе климатизации. В таких трамваях окна совсем небольшие, при неработающих кондиционерах салон прекращается в теплицу», – рассказал один из водителей пражского общественного транспорта.

Днем в понедельник, 13 августа, в кабинах и салонах трамваев решили измерить температуру, причем сделали это как в транспорте с климатизацией, так и без нее. Температура в трамвае без кондиционеров составила 36 градусов. Настоящим удивлением стал трамвай с климатизацией: в нем столбик термометра поднялся до отметки 32 °C – всего на 1,5 градуса ниже, чем было на улице. В кабине водителя термометр показал целых 50,9 °C.

В настоящее время в Праге около 1/10 всего общественного транспорта оборудовано кондиционерами: 109 из 854 трамваев, 154 из 1168 автобусов. Правительство подготавливает новый инвестиционный план, согласно которому 124 трамвая серии 15T будут оборудованы новой системой климатизации. Точная сумма проекта пока неизвестна.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия погода трамвай транспорт
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