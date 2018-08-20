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Авария в Праге: Автобус столкнулся с легковым автомобилем

Авария в Праге: Автобус столкнулся с легковым автомобилем

Vladislava M 372 0
В ДТП, которое произошло в районе Стршешовице, пострадало 11 человек.
Авария в Праге: Автобус столкнулся с легковым автомобилем

Утром в понедельник, 20-го августа, в Праге автобус столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе Стршешовице. В ДТП пострадало 11 человек. Об этом сообщили пресс-секретари полиции и службы скорой помощи.

Столкновение случилось примерно в 06:30 утра возле трамвайной остановки «Возовна Стршешовице» на перекрестке улиц Паточкова и Цукроварницка. Помочь пострадавшим на место прибыло несколько составов скорой помощи. В основном люди получили ушибы конечностей и травмы головы.

Полиция расследует причины аварии. Более подробную информацию об инциденте пока не разглашают. Из-за ДТП примерно на 20 минут было остановлено движение. Трамваи по трем маршрутам ходили в объезд, автобусы вынуждены были останавливаться у тротуара.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
авария Прага дтп полиция
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