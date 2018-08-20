Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 30 °C
Какие мероприятия пройдут в Чехии по случаю 50-летия вторжения 1968 года

Какие мероприятия пройдут в Чехии по случаю 50-летия вторжения 1968 года

artyommm 431 0
Перед гражданами Чехии и Словакии выступит словацкий президент Андрей Киска.
Какие мероприятия пройдут в Чехии по случаю 50-летия вторжения 1968 года

В Чехии готовятся к годовщине вторжения войск Варшавского договора в 1968 году. Можно будет посетить выставки фотографий, лекции, концерты, показы художественных и документальных фильмов. Организаторы говорят о десятках акций и мероприятий, большинство из них назначено на 21 августа. Именно тогда на территорию Чехословакии въехали танки.

Драматичную атмосферу августовских дней 1968 года можно будет прочувствовать по всей Чешской Республике – от Вацлавской площади в Праге до Остравы и Пльзеня. Например, Чешское радио, которое вело трансляцию 50 лет назад до последней минуты, пока в ходе кровавых столкновений его здание не заняли советские военные, с 6 августа показывает в кинотеатре Regina 7 классических фильмов о середине 60-х и 70-х гг. Речь идет о таких лентах, как Žert (Шутка), Ucho (Ухо), Spalovač mrtvol (Сжигатель трупов) и легендарной комедии Světáci (Джентльмены).

Несколько дней назад открылась Выставка к 50-летию оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, которая проходит в здании пльзеньского магистрата. Но больше всего фотографий на тему советского вторжения можно увидеть в пражской Староместской ратуше. 

Перед зданием музея на Флоренце в день прибытия войск состоится вернисаж – выставка под открытым небом под названием «Август 1968». Там посетители смогут увидеть фотографии, плакаты и другие печатные материалы из коллекции Музея Праги.  

Институт по изучению тоталитарных режимов в сотрудничестве с Университетом Пардубице подготовит с 19 августа выставку в Вальдштейнском дворце. Экспозиция под названием «Чехословацкий парламент в 1968 году» будет открыта до 9 сентября.

Судьбоносные «восьмерки» чешской истории можно будет также вспомнить в галерее A&A на Малой Стране. Интересный взгляд на то, как появлялись произведения искусства именно в то время, можно увидеть до конца августа на выставке 67-1968-69.

По Чешскому телевидению во вторник 21 августа покажут обращение к чехам и словакам президента Словакии Андрея Киски. Ранее словацкий президент попросил словацкие государственные СМИ предоставить ему слово. Чешское телевидение также будет вести эту трансляцию.

Как написало чешское интернет-издание novinky.cz, президент Словакии, в отличие от чешского президента, чувствует необходимость выступить перед гражданами в день 50-летия оккупации. 

Как ранее сообщил пресс-атташе чешского президента, Милош Земан в этот день никакие общественные выступления не планирует. Йиржи Овчачек написал в своем Твиттере: «За одно смелое выступление господин президент однажды уже свое получил. В начале периода нормализации он заявил, что не согласен с оккупацией. За эту точку зрения его выгнали с работы и Высшей школы экономики». Милош Земан и ранее предпочитал ничего не говорить на тему августовских событий.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
1968 год Чехия оккупация история
Читайте
по теме 
В Словакии выпустят памятную монету к годовщине вторжения 1968 года
14.08.2018 14:11 Культура
В Словакии выпустят памятную монету к годовщине вторжения 1968 года
738 0
В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве
08.06.2018 13:01 Общество
В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве
1246 0
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
24.11.2017 13:42 Политика
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
1419 3
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года
22.11.2017 09:30 Политика
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года
5658 0
Последние новости:
20
августа
В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени
20.08.2018 14:53 Общество
В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени
386 0
Авария в Праге: Автобус столкнулся с легковым автомобилем
20.08.2018 14:16 Общество
Авария в Праге: Автобус столкнулся с легковым автомобилем
372 0
19
августа
Как переживают жару пражские водители трамваев
19.08.2018 19:39 Общество
Как переживают жару пражские водители трамваев
1430 0
Риченза, Аида Сакура и Влк: Какие другие необычные имена дают чешским детям?
19.08.2018 16:28 Общество
Риченза, Аида Сакура и Влк: Какие другие необычные имена дают чешским детям?
784 0
18
августа
Около 30 чехов рискуют потерять права за грубое нарушение на трассе D11
18.08.2018 15:13 Общество
Около 30 чехов рискуют потерять права за грубое нарушение на трассе D11
1441 0
Прага решила бороться со смогом с помощью пива
18.08.2018 12:22 Общество
Прага решила бороться со смогом с помощью пива
2321 0
17
августа
В Чехии будет жарче, чем на Майорке
17.08.2018 16:34 Общество
В Чехии будет жарче, чем на Майорке
3032 0
2017-й год стал для Чехии самым успешным за последнее десятилетие
17.08.2018 15:06 Экономика
2017-й год стал для Чехии самым успешным за последнее десятилетие
695 0
Видео из чешского Брно: 160 летучих мышей спряталось в квартире пенсионерки
17.08.2018 10:38 Общество
Видео из чешского Брно: 160 летучих мышей спряталось в квартире пенсионерки
1093 0
Бизнес в Чехии: Интервью с учредителем самого модного барбершопа Праги
17.08.2018 10:16 Интервью
Бизнес в Чехии: Интервью с учредителем самого модного барбершопа Праги
1116 0


Мобильная версия