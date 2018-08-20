Какие мероприятия пройдут в Чехии по случаю 50-летия вторжения 1968 года

Перед гражданами Чехии и Словакии выступит словацкий президент Андрей Киска.

В Чехии готовятся к годовщине вторжения войск Варшавского договора в 1968 году. Можно будет посетить выставки фотографий, лекции, концерты, показы художественных и документальных фильмов. Организаторы говорят о десятках акций и мероприятий, большинство из них назначено на 21 августа. Именно тогда на территорию Чехословакии въехали танки.

Драматичную атмосферу августовских дней 1968 года можно будет прочувствовать по всей Чешской Республике – от Вацлавской площади в Праге до Остравы и Пльзеня. Например, Чешское радио, которое вело трансляцию 50 лет назад до последней минуты, пока в ходе кровавых столкновений его здание не заняли советские военные, с 6 августа показывает в кинотеатре Regina 7 классических фильмов о середине 60-х и 70-х гг. Речь идет о таких лентах, как Žert (Шутка), Ucho (Ухо), Spalovač mrtvol (Сжигатель трупов) и легендарной комедии Světáci (Джентльмены).

Несколько дней назад открылась Выставка к 50-летию оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, которая проходит в здании пльзеньского магистрата. Но больше всего фотографий на тему советского вторжения можно увидеть в пражской Староместской ратуше.

Перед зданием музея на Флоренце в день прибытия войск состоится вернисаж – выставка под открытым небом под названием «Август 1968». Там посетители смогут увидеть фотографии, плакаты и другие печатные материалы из коллекции Музея Праги.

Институт по изучению тоталитарных режимов в сотрудничестве с Университетом Пардубице подготовит с 19 августа выставку в Вальдштейнском дворце. Экспозиция под названием «Чехословацкий парламент в 1968 году» будет открыта до 9 сентября.

Судьбоносные «восьмерки» чешской истории можно будет также вспомнить в галерее A&A на Малой Стране. Интересный взгляд на то, как появлялись произведения искусства именно в то время, можно увидеть до конца августа на выставке 67-1968-69.

По Чешскому телевидению во вторник 21 августа покажут обращение к чехам и словакам президента Словакии Андрея Киски. Ранее словацкий президент попросил словацкие государственные СМИ предоставить ему слово. Чешское телевидение также будет вести эту трансляцию.

Как написало чешское интернет-издание novinky.cz, президент Словакии, в отличие от чешского президента, чувствует необходимость выступить перед гражданами в день 50-летия оккупации.

Как ранее сообщил пресс-атташе чешского президента, Милош Земан в этот день никакие общественные выступления не планирует. Йиржи Овчачек написал в своем Твиттере: «За одно смелое выступление господин президент однажды уже свое получил. В начале периода нормализации он заявил, что не согласен с оккупацией. За эту точку зрения его выгнали с работы и Высшей школы экономики». Милош Земан и ранее предпочитал ничего не говорить на тему августовских событий.

Источник: ceskatelevize.cz