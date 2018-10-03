Прага заняла 26 место в мировом рейтинге популярности городов

Рейтинг составили по данным за 2017 год.

По данным за 2017 год, Прага заняла 26 место в мире среди самых популярных городов на планете. По сравнению с результатами 2016 года она опустилась на 6 позиций. Итоги представлены в рейтинге Mastercard Global Destination Cities Index. В прошлом году в чешской столице останавливалось 6,6 млн туристов. В список вошли 162 востребованных туристических направления.

Возглавляет рейтинг тайский Бангкок, где 20,1 млн туристов провели хотя бы одну ночь. Дальше в списке идут Лондон, Париж и Дубай. Как говорится в комментарии, сопровождающем рейтинг, во все популярные туристические города увеличился приток туристов, за исключением Сеула. Это объясняют улучшением мировой экономической ситуации.

В этом году ожидается, что Прагу посетит на 2,6% больше иностранных гостей – до 6,7 млн. В среднем в сутки в чешской столице один турист тратит 151 доллар (в пересчете – 3 290 крон).

Источник: novinky.cz