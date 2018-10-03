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В Чехии сообщили, где самые опасные дороги

В Чехии сообщили, где самые опасные дороги

artyommm 1694 0
Ежегодно информацию об авариях в ЧР передает страховая компания Allianz pojišťovna.
В Чехии сообщили, где самые опасные дороги

Самым опасным местом на дорогах Чехии, по данным за 2015-2017 гг., оказался перекресток на трассе I/27 в кадастре населенного пункта Тршемошна, который находится всего в нескольких километрах от Пльзеня. Ежегодно страховая компания Allianz pojišťovna предоставляет данные, которые затем анализируют для составления рейтинга.

На втором месте самых опасных участков дороги в Чехии оказался поворот на трассе I/50 в кадастре Старе-Гути возле Угерске-Градиште. За три года там произошло 13 аварий, при которых один человек погиб, а четыре были тяжело ранены. 

Третье место занял поворот на трассе I/11 (кадастр Червена-Вода в Пардубицком крае), где за 2 года произошло 7 ДТП, в которых пять человек получили тяжелые травмы.

Среди регионов по опасности дорог лидирует Среднечешский край, который представлен в рейтинге в 4 позициях. Три раза в списке фигурирует Злинский край. А вот Краловеградецкий, Либерецкий и Устецкий края в ТОП-20 не вошли ни с одной из своих дорог.

По статистике, большинство аварий случалось днем, на сухой дороге, и водитель при этом не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: novinky.cz

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Чехия Прага статистика дороги
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