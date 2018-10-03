Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
Из жилого дома в Праге 5 исчезла смертельно ядовитая змея

Из жилого дома в Праге 5 исчезла смертельно ядовитая змея

Yuliya Boda 4971 0
Рептилия атаковала свою хозяйку, а затем выползла из квартиры в неизвестном направлении. Ни полиции, ни специалистам зоопарка до сих пор не удалось ее найти.
Из жилого дома в Праге 5 исчезла смертельно ядовитая змея

Вечером во вторник, 2 октября, из квартиры в одном из домов по улице V Borkách I (Прага 5) исчезла зеленая мамба – смертельно опасная змея. Рептилия атаковала свою хозяйку, а затем выползла из квартиры в неизвестном направлении. Ни полиции, ни специалистам зоопарка до сих пор не удалось ее найти. Жителей дома пришлось эвакуировать, хозяйка змеи находится в искусственной коме.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции», – сказал представитель пражской полиции Ян Рыбански, подчеркнув, что, по данным Пражской городской ветеринарной администрации, женщина не получала разрешение на содержание этой опасной змеи у себя дома.

Полиция просит граждан быть крайне осторожными и, в случае встречи со змеей, немедленно сообщить об этом полиции. Однако, по мнению специалистов зоопарка, змея навряд ли покинула стены дома из-за низкой температуры воздуха на улице.

Зеленая мамба – очень быстрая и ядовитая змея, обитающая преимущественно в кронах деревьев в Западной Африке. Если после укуса змеи не будут приняты необходимые меры, у жертвы парализуются все респираторные мышцы и наступает смерть от удушья.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага животные полиция зоопарк
Читайте
по теме 
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
581 0
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
18.10.2018 12:26 Образование
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
482 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
5 вариантов отдыха класса люкс в Чехии
16.10.2018 14:59 О Чехии
5 вариантов отдыха класса люкс в Чехии
999 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия