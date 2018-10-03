Из жилого дома в Праге 5 исчезла смертельно ядовитая змея

Рептилия атаковала свою хозяйку, а затем выползла из квартиры в неизвестном направлении. Ни полиции, ни специалистам зоопарка до сих пор не удалось ее найти.

Вечером во вторник, 2 октября, из квартиры в одном из домов по улице V Borkách I (Прага 5) исчезла зеленая мамба – смертельно опасная змея. Рептилия атаковала свою хозяйку, а затем выползла из квартиры в неизвестном направлении. Ни полиции, ни специалистам зоопарка до сих пор не удалось ее найти. Жителей дома пришлось эвакуировать, хозяйка змеи находится в искусственной коме.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции», – сказал представитель пражской полиции Ян Рыбански, подчеркнув, что, по данным Пражской городской ветеринарной администрации, женщина не получала разрешение на содержание этой опасной змеи у себя дома.

Полиция просит граждан быть крайне осторожными и, в случае встречи со змеей, немедленно сообщить об этом полиции. Однако, по мнению специалистов зоопарка, змея навряд ли покинула стены дома из-за низкой температуры воздуха на улице.

Зеленая мамба – очень быстрая и ядовитая змея, обитающая преимущественно в кронах деревьев в Западной Африке. Если после укуса змеи не будут приняты необходимые меры, у жертвы парализуются все респираторные мышцы и наступает смерть от удушья.

Источник: lidovky.cz