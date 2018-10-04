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В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода

В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода

Vladislava M 1552 0
Новая технология фильтрования воды с помощью активированного угля позволит очищать ее от пестицидов и лекарственных средств.
В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода

Питьевая вода в Праге и других населенных пунктах Среднечешского края и Высочины станет чище. Используемые сейчас технологии не позволяют очищать воду от некоторых химических элементов. Это, например, пестициды, которыми обрабатывают поля, и лекарственные средства. Но по новой технологии воду можно будет очищать гораздо лучше.

В комплексе по очистке воды Желивка (Želivka) начнут строить новое помещение, в котором воду будут фильтровать через гранулы активированного угля.

«До сих пор воду очищали через песок. В новом зале будут установлены ванны, в которых вода будет фильтроваться через активированный уголь. Благодаря специфической поверхности он может очищать воду от лекарственных средств и пестицидов», – подтвердил информацию председатель представительства Úpravna vody Želivka Марк Риедер.

По вкусу вода, очищенная по новой технологии, отличаться не будет. Но ее качество намного улучшится. Главное, что она будет чище и безопаснее.

Аналогичный способ очищения воды уже используют, например, водопроводные станции в Пльзене и Ческе-Будеевице. Но в Среднечешском крае угольные фильтры будут впервые применять в таком объеме.

Желивка – крупнейшее сооружение по очистке воды в стране. Питьевую воду из него получает около 1,3 млн человек. Кроме жителей столицы Желивка обеспечивает водой население Пельгржимова, Гумпольца, Бенешова, Ржичан, Бероуна и других городов. Каждую секунду отсюда вытекает в среднем 3500 литров питьевой воды.

Источник: Novinky.cz

 

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Темы
вода Прага Среднечешский край
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