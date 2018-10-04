Почему молодые словаки переезжают в Чехию?

В Чехии провели опрос среди словацких граждан о причинах их переезда.

Молодые словаки, которые живут, учатся или работают в Чехии, признались, что выбрали соседнюю страну, потому что здесь лучше условия для работы, выше зарплаты и более высокий уровень жизни, чем у них на родине. Исследование проводила компания Proudly.

Сейчас в Чехии учатся и работают тысячи граждан Словакии. Как показал опрос, 63% респондентов в возрасте 18-35 лет, которые сейчас живут в ЧР, выбрали эмиграцию еще во время обучения в средней школе или сразу после выпускных экзаменов. Большинство из них приняло такое решение, потому что считает, что чешское образование качественнее словацкого.

С каждым годом, который словак проводит в Чехии, его желание возвращаться на родину уменьшается. Чтобы словацкие компании могли привлечь сограждан обратно, они должны еще во время их учебы в ЧР напоминать о себе и делать интересные предложения.

Словаки поделились, что согласны вернуться на родину, если этого потребуют семейные обстоятельства, если им предложат хорошую работу или из-за партнера. В Чехии словацким гражданам не хватает семьи, гор и словацкой еды.

Исследование проходило в августе текущего года, в опросе участвовали 716 респондентов. Из них большинство в ЧР работает или ведет предпринимательскую деятельность.

Источник: idnes.cz