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Как будет выглядеть новый мост между районами Прага 4 и 5

Как будет выглядеть новый мост между районами Прага 4 и 5

Yuliya Boda 1784 0
Главная цель постройки – улучшить транспортное сообщение между двумя берегами Влтавы.
Фото: магистрат Праги, www.praha.eu
Как будет выглядеть новый мост между районами Прага 4 и 5

Власти столицы выбрали победителя архитектурного конкурса на лучший проект Дворецкого моста, который соединит Прагу 4 и 5. Выиграли тендер студии Tubes и Atelier 6. Об этом сообщила мэр Праги Адриана Крначова. Архитектурный конкурс был объявлен в конце прошлого года, и за это время на него поступило 38 заявок. По оценкам специалистов, строительство моста будет стоить около одного миллиарда крон. Однако пока еще не ясно, когда именно мост начнут строить.

Мост будет построен в стиле кубизм и идеально впишется в долину Влтавы. Магистрат поручит студиям-победителям подготовить всю проектную документацию до конца ноября.

Главная цель постройки –  улучшить транспортное сообщение между двумя берегами Влтавы. По словам чиновников, на этом участке необходимо создать параллельные транспортные связи, которые позволят жителям легче перемещаться из переполненных участков в центре города.

Мост будет предназначен главным образом для трамваев, пешеходов и велосипедистов. Власти также думают разрешить проезд через мост и городским автобусам, но уже точно известно, что для автомобилей Дворецкий мост служить не будет.

Источник: lidovky.cz

 

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