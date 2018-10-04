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77 процентов чехов пьет алкоголь каждую неделю

77 процентов чехов пьет алкоголь каждую неделю

Yuliya Boda 1998 0
Агентство Ipsos провело опрос на тему вредных привычек и здорового образа жизни.
77 процентов чехов пьет алкоголь каждую неделю

Совсем недавно агентство Ipsos провело опрос среди жителей Чехии на тему вредных привычек и здорового образа жизни. Исследование привело к весьма интересным результатам. Треть чехов курят, причем за неделю они выкуривают в среднем 53 обычных сигарет, 28 электронных сигарет или 58 сигарет с системой нагревания табака IQOS. 77% жителей Чехии пьют алкоголь – по крайней мере, один раз в неделю. В среднем чехи выпивают около 7 бокалов пива в неделю, 4,4 бокала вина или 5 рюмок крепкого алкоголя.

При этом опрос также показал, что 58% жителей Чехии регулярно занимаются спортом. Больше всего чехи отдают предпочтение велосипедному спорту (25%), плаванию (22%), бегу (14%), фитнесу (12%), зимним видам спорта (10%), катанию на роликовых коньках (8%) и йоге (6%).

61% респондентов заявили, что они проводят на больничном не более одной недели в год, остальные 39% болеют более длительный срок. Две трети пациентов лечатся классическими лекарственными препаратам, 22% используют лекарственные травы, 11% лечатся чесноком, сливовицей и различными гомеопатическими средствами.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия алкоголь сигареты здоровье Опрос общественного мнения
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