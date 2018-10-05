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Сколько в Германии проживает чехов и русских?

Сколько в Германии проживает чехов и русских?

artyommm 2556 0
Статистическое управление Германии опубликовало данные о мигрантах в стране.
Сколько в Германии проживает чехов и русских?

Немецкое статистическое управление опубликовало статистику по мигрантам и их происхождению. Так, на данный момент в Германии проживает 2 774 000 турков, 706 000 сирийцев, 249 000 – выходцев из Ирака, 233 000 – из Афганистана, 197 000 – из Ирана.

Известна также статистика по миграции из стран Восточной Европы. В ней говорится о 2 100 000 поляков, 1 381 000 русских, 859 000 румын, 319 000 украинцев и почти 60 000 чехов. Если сложить эти данные, то получится, что мигрантов из Восточной Европы больше, чем из стран Ближнего Востока. Тем не менее, нужно учитывать, что миграция из Восточной Европы продолжается уже десятки лет, а из стран Ближнего Востока и Африки – относительно недавно.

Источник: idnes.cz

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Темы
статистика Германия Чехия иммиграция
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