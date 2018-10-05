Почему поляки едут на обследования и операции в Чехию?

В прошлом году, по официальным данным, в Чехию на лечение приехало более 19 тысяч граждан Польши.

По официальным данным за 2017 год на лечение в Чехию приехало более 19 тысяч польских граждан. Чаще всего поляки выбирали амбулаторные медицинские услуги.

Лечиться в ЧР приезжают жители не только приграничных польских регионов. Чешские больницы стали выходом для многих поляков, которые вынуждены долго ждать очереди на операцию или обследование у своих специалистов на родине. Эту информацию опубликовал портал Onet.pl, который изучил статистику Национального фонда здоровья.

Около 10 тысяч поляков в год, как сообщает телевидение TVN24, решает провести операцию по удалению катаракты в чешских больницах за счет польского здравоохранения. Это возможно благодаря нормам Евросоюза в том случае, если на родине пациенту приходится ждать слишком долго.

В Польше подобной операции приходится ожидать около трех лет, в очереди стоит около полумиллиона человек. В Чехии решить проблему можно за несколько дней. Операция в частной клинике в Польше обойдется в несколько тысяч злотых, в Чехии – 2,5 тысячи злотых, причем, вернувшись домой, поляк получит на родине от страховой компании 2,2 тысячи злотых.

Как говорит главный врач остравской клиники Geminni Юстына Кровицка, в Чехии здравоохранение дешевле, быстрее и, главное, лучше, в отличие от польского. В Чехии люди платят более высокие отчисления на медицинское и социальное страхование, чем в Польше.

Источник: novinky.cz