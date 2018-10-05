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В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби

В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби

Yuliya Boda 1106 0
Уникальный проект Helping Dolls уже третий год помогает нуждающимся детям.
В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби

13 сентября в Праге прошло торжественное открытие уникальной экспозиции дизайнерских кукол Барби Helping Dolls.

Идея проекта впервые пришла в голову Франтишку Анделу, который, совместно с компанией Mattel, объединил моду, дизайнеров и кукол воедино. Данная акция проходит уже третий год, все деньги от продажи кукол поступают в фонд FOD (Fond ohrožených dětí), который оказывает поддержку детям, оставшимся без родителей.

«В жизни некоторых детей случились такие ужасные вещи, что трудно поверить, как они, такие маленькие, смогли это пережить. Начинаешь восхищаться всеми людьми, которые заботятся о таких детях и пытаются хотя бы немного “залечить” их душевную боль. И тогда понимаешь, как же тебе повезло, что у тебя есть семья, в которой тебя любят», – сказал организатор мероприятия Франтишек Андел.

Во время первого аукциона в 2016 году организаторам удалось собрать более 220 тыс крон, в следующей году – 336 тыс. Над созданием уникальных моделей Барби работали известные чешские и зарубежные дизайнеры: Вероника Кратка, Радек Захариаш, Беата Райска и многие другие.

Выставка проходит в Пассаже чешского дизайна (Pasáž českého designu) по адресу: Na Příkopě 860/24, Прага. 15 ноября 2018 года все желающие смогут принять участие в благотворительном аукционе и приобрести понравившуюся куклу. Аукцион состоится в ресторане Soho (Podolské nábř. 1, Прага 4). Вход по приглашениям, которые можно получить, написав организаторам мероприятия по электронному адресу andel.fanda@volny.cz. 

Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте www.helpingdolls.com, а также на страницах проекта в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.

 
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Темы
Прага благотворительность аукционы
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