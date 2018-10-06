Змея найдена: в Праге отыскали пропавшую зеленую мамбу

Ее нашли на дереве в 500 метрах от дома, из которого она сбежала.

Смертельно опасная зеленая мамба, которая исчезла из квартиры в одном из жилых домов в Праге, была найдена спустя трое суток после исчезновения. Ее нашли на дереве в 500 метрах от дома, из которого она сбежала. Работнику Пражского зоопарка понадобилось около получаса, чтобы поймать рептилию.

«У нас хорошая новость для всех, кто страдает от офидиофобии. Мамба была только что поймана», – подтвердила информацию пражская полиция в своем официальном твиттере.

Позже полицейские добавили, что сообщение о змее поступило в пятницу, 5 октября, после 5 часов вечера. Уже через час змею удалось поймать. Чтобы добраться до дерева, на котором ее нашли, змея проползла через овраг и поднялась по лестнице.

«Она поселилась у нас на ореховом дереве», – рассказала женщина, которая нашла мамбу. Змея была жива, но очень сильно ослаблена: она еле передвигалась. Когда женщина поняла, что это может быть та самая опасная змея, она спряталась со своей собакой в доме и срочно вызвала полицию. «Я до сих пор пребываю в шоке», – добавила она.

Зеленая мамба исчезла вечером во вторник, 2 октября, из квартиры в одном из домов по улице V Borkách I (Прага 5). Рептилия сначала напала на свою хозяйку, а затем выползла из квартиры в неизвестном направлении. Жителей дома пришлось эвакуировать, хозяйка змеи до сих пор находится в искусственной коме.

Источник: lidovky.cz