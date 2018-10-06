В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи

Изменения касаются маршрутов 9, 12, 15, 16, 98 и 99. Маршрут трамвая 20 будет отменен.

Ночью в воскресенье, 7 октября, будет временно изменено движение трамваев на участке между остановками Anděl и Újezd. Техники проведут плановый ремонт трамвайных путей на Náměstí Kinských. Ремонтные работы продлятся до четверга, 18 октября.

Запланированы следующие изменения в движении трамваев:

- Трамвайные маршруты 9, 98 и 99 будут обходить участок Anděl-Národní divadlo через остановки Zborovská и Jiráskovo náměstí.

- Маршрут 12 в направлении от Výstaviště Holešovice будет сокращен до остановки Malostranská; далее трамвай будет двигаться под номером 15 в направлении Olšanské hřbitovy.

- Маршрут 15 в направлении от Olšanské hřbitovy будет также сокращен до остановки Malostranská; далее трамвай будет двигаться под номером 12 в направлении Výstaviště Holešovice.

- Трамвай номер 16 будет курсировать по маршруту Řepy - Lehovec.

- На время проведения ремонтных работ полностью отменяется маршрут трамвая №20.

На отрезке Na Knížecí - Anděl - Újezd будут курсировать временные маршруты автобусов X20 (в дневное время суток) и X98 (ночью). Более подробную информацию и схему движения трамваев можно найти на сайте транспортного предприятия Праги.