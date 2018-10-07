Жители Праги сэкономят на поездках в общественном транспорте

Скидка на проезд будет действовать при покупке билетов через мобильное приложение.

Жители и гости Праги смогут сэкономить 5 крон при покупке билета на проезд в общественном транспорте длительностью полтора часа. Таким образом, со скидкой они заплатят 27 вместо 32 крон. Данную акцию решил запустить автор мобильного приложения PID Lítačka совместно с MasterCard и ČSOB.

Купить билет по скидке можно каждую пятницу через мобильное приложение PID Lítačka. Оплатить билет нужно любой картой MasterCard.

«Кампания будет продолжаться до конца 2018 года, ее основная задача – дальнейшее расширение мобильного приложения PID Lítačka, с которым легко путешествовать по Праге и ее окрестностям», – написали организаторы на странице Пражского интегрированного транспорта (PID) в Facebook.

В следующем году с помощью приложения можно будет приобретать не только обычные билеты на проезд, но и электронные проездные на месяц.

Источник: metro.cz