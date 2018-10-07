Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге человеческого капитала

Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге человеческого капитала

Yuliya Boda 1944 0
В этом году Чехию смогла обойти Беларусь, поднявшись на рекордные 14 позиций.
Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге человеческого капитала

Чехия значительно ухудшила свои позиции в международном рейтинге развития общества, включающего в себя уровень образования и здравоохранения в отдельных странах.

Исследование человеческого капитала было опубликовано в британском медицинском журнале The Lancet. По его результатам Чехия опустилась на восемь позиций и заняла 28-е место. Соседняя Словакия оказалась на 36-й строчке рейтинга, потеряв 6 позиций. В этом году обе страны смогла обойти Беларусь, которая поднялась с 36-го на 22-е место.

США и Канада также ухудшили свои показатели: Соединенные Штаты опустились с 6-й на 27-ю строчку, Канада – с 4-го на 11-е место. Тайвань, напротив, переместился с 10-го на 5-е место. Тройка стран-лидеров в этом году осталась неизменной: первое место досталось Финляндии, второе – Исландии, третье – Дании. Самой последней в рейтинге стран по человеческому капиталу оказалась Республика Мали.

По словам специалистов, Чехия смогла улучшить практически все показатели в сфере здравоохранения, однако в сфере образования она проявила себя хуже.

Исследование  журнала The Lancet сравнивает 195 стран мира и предлагает наиболее комплексный способ определения человеческого капитала. Ученые подчеркивают, что человеческий капитал является одним из важнейших показателей экономического развития в странах.

«Наши расчеты показывают важную взаимосвязь между инвестициями в образование и здравоохранение и высоким человеческим капиталом и ВВП. Жаль, что некоторые политики этот факт игнорируют», – сказал один из авторов исследования Кристофер Мюррей.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия рейтинг образование здоровье
Читайте
по теме 
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
581 0
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия