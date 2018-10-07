Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге человеческого капитала

В этом году Чехию смогла обойти Беларусь, поднявшись на рекордные 14 позиций.

Чехия значительно ухудшила свои позиции в международном рейтинге развития общества, включающего в себя уровень образования и здравоохранения в отдельных странах.

Исследование человеческого капитала было опубликовано в британском медицинском журнале The Lancet. По его результатам Чехия опустилась на восемь позиций и заняла 28-е место. Соседняя Словакия оказалась на 36-й строчке рейтинга, потеряв 6 позиций. В этом году обе страны смогла обойти Беларусь, которая поднялась с 36-го на 22-е место.

США и Канада также ухудшили свои показатели: Соединенные Штаты опустились с 6-й на 27-ю строчку, Канада – с 4-го на 11-е место. Тайвань, напротив, переместился с 10-го на 5-е место. Тройка стран-лидеров в этом году осталась неизменной: первое место досталось Финляндии, второе – Исландии, третье – Дании. Самой последней в рейтинге стран по человеческому капиталу оказалась Республика Мали.

По словам специалистов, Чехия смогла улучшить практически все показатели в сфере здравоохранения, однако в сфере образования она проявила себя хуже.

Исследование журнала The Lancet сравнивает 195 стран мира и предлагает наиболее комплексный способ определения человеческого капитала. Ученые подчеркивают, что человеческий капитал является одним из важнейших показателей экономического развития в странах.

«Наши расчеты показывают важную взаимосвязь между инвестициями в образование и здравоохранение и высоким человеческим капиталом и ВВП. Жаль, что некоторые политики этот факт игнорируют», – сказал один из авторов исследования Кристофер Мюррей.

Источник: idnes.cz