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Снимаем куртки: в Чехию приходит бабье лето

Снимаем куртки: в Чехию приходит бабье лето

Vladislava M 1953 0
Всю эту неделю метеорологи обещают теплую и солнечную погоду.
Снимаем куртки: в Чехию приходит бабье лето

По прогнозам метеорологов, на этой неделе в Чехии будет тепло. На климат повлияет область высокого давления над Восточной Европой, а также теплое воздушное течение с юга.

В понедельник небо постепенно прояснится. Во второй половине дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Начнется так называемое бабье лето.

Во вторник утром ожидается туман. Температура воздуха с утра составит от 6 до 10 градусов тепла. Днем прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла.

В среду будет еще теплее: температура воздуха днем поднимется до 20-24 градусов. В последний раз так тепло в середине октября в Чехии было в 2009 году.

В четверг и пятницу метеорологи прогнозируют сильный ветер. В эти дни в Чехии тоже будет по-летнему тепло: от 18 до 23 градусов.

Такая же теплая и солнечная погода ожидается и в выходные.

Источник: Idnes.cz, Novinky.cz, Meteopress

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погода Чехия
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