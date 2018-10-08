Снимаем куртки: в Чехию приходит бабье лето

Всю эту неделю метеорологи обещают теплую и солнечную погоду.

По прогнозам метеорологов, на этой неделе в Чехии будет тепло. На климат повлияет область высокого давления над Восточной Европой, а также теплое воздушное течение с юга.

В понедельник небо постепенно прояснится. Во второй половине дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Начнется так называемое бабье лето.

Во вторник утром ожидается туман. Температура воздуха с утра составит от 6 до 10 градусов тепла. Днем прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла.

В среду будет еще теплее: температура воздуха днем поднимется до 20-24 градусов. В последний раз так тепло в середине октября в Чехии было в 2009 году.

В четверг и пятницу метеорологи прогнозируют сильный ветер. В эти дни в Чехии тоже будет по-летнему тепло: от 18 до 23 градусов.

Такая же теплая и солнечная погода ожидается и в выходные.

Источник: Idnes.cz, Novinky.cz, Meteopress