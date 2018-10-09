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На перекрестке в Праге столкнулись два автобуса

На перекрестке в Праге столкнулись два автобуса

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При столкновении пострадало шесть пассажиров. Их отвезли в больницу прибывшие на место врачи.
На перекрестке в Праге столкнулись два автобуса

На перекрестке в пражском районе Камик (Kamýk) утром 9-го октября столкнулись два автобуса городского общественного транспорта. При аварии пострадали шесть пассажиров. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.

«Три человека получили ушибы позвоночника, два человека – ушибы бедра. У одного пассажира был ушиб носа. Пациентов перевезли в пражские больницы», – сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.

ДТП произошло в 8:30 утра на перекрестке улиц Лготецка и Марианска. На место сразу выслали два состава скорой помощи и инспектора по дорожному движению. Причины аварии расследуют.

 

Источник: Idnes.cz

 
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Темы
автобусы дтп Прага полиция
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