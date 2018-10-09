На перекрестке в Праге столкнулись два автобуса

При столкновении пострадало шесть пассажиров. Их отвезли в больницу прибывшие на место врачи.

На перекрестке в пражском районе Камик (Kamýk) утром 9-го октября столкнулись два автобуса городского общественного транспорта. При аварии пострадали шесть пассажиров. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.

«Три человека получили ушибы позвоночника, два человека – ушибы бедра. У одного пассажира был ушиб носа. Пациентов перевезли в пражские больницы», – сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.

ДТП произошло в 8:30 утра на перекрестке улиц Лготецка и Марианска. На место сразу выслали два состава скорой помощи и инспектора по дорожному движению. Причины аварии расследуют.

Источник: Idnes.cz