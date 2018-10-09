Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
На Карловой площади на 10 месяцев закрылся вход в метро

На Карловой площади на 10 месяцев закрылся вход в метро

Vladislava M 1378 0
Во время ремонта эскалаторов пассажиры смогут пользоваться другим входов возле Влтавы.
На Карловой площади на 10 месяцев закрылся вход в метро

Пражское транспортное предприятие на 10 месяцев закрыло один из вестибюлей метро на Карловой площади из-за замены эскалаторов. Попасть в метро люди смогут через другой вход у Влтавы.

«Вход и выход со станции метро “Карлова площадь” будет возможен только через вестибюль по направлению к площади Палацкого», –  сообщила пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Ржегкова.

Из-за 10-месячной замены эскалаторов на улицу На Морани у площади Палацкого переместилась и остановка автобуса №148.

О том, что вестибюль на Карловой площади закрылся, пассажирам напоминает радио, а также информаторы в желтых жилетах. Замена эскалаторов и ремонт электропроводки будет длиться примерно до августа 2019 года.

С воскресенья также на две недели перекрыто движение по трамвайному маршруту между остановками Андел и Уезд на левом берегу Влтавы. На отрезке ездят запасные автобусы. Трамваи, направляющиеся через Уезд к Национальному театру, движутся в объезд через Йираскову площадь. Подробности можно найти на сайте Транспортного предприятия.

Рассказать всем:
Темы
метро Прага Чехия
Читайте
по теме 
В пражском метро появился мобильный интернет 4G
12.10.2018 09:39 Общество
В пражском метро появился мобильный интернет 4G
2098 0
Новые названия для станций метро в Праге
10.10.2018 14:35 О Праге
Новые названия для станций метро в Праге
1503 0
В Праге все-таки откроют южный выход со станции метро Budějovická
25.09.2018 14:32 Общество
В Праге все-таки откроют южный выход со станции метро Budějovická
1263 0
В тоннелях пражского метро заработает мобильный сигнал
14.09.2018 07:26 Общество
В тоннелях пражского метро заработает мобильный сигнал
1403 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия