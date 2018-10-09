На Карловой площади на 10 месяцев закрылся вход в метро

Во время ремонта эскалаторов пассажиры смогут пользоваться другим входов возле Влтавы.

Пражское транспортное предприятие на 10 месяцев закрыло один из вестибюлей метро на Карловой площади из-за замены эскалаторов. Попасть в метро люди смогут через другой вход у Влтавы.



«Вход и выход со станции метро “Карлова площадь” будет возможен только через вестибюль по направлению к площади Палацкого», – сообщила пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Ржегкова.

Из-за 10-месячной замены эскалаторов на улицу На Морани у площади Палацкого переместилась и остановка автобуса №148.

О том, что вестибюль на Карловой площади закрылся, пассажирам напоминает радио, а также информаторы в желтых жилетах. Замена эскалаторов и ремонт электропроводки будет длиться примерно до августа 2019 года.

С воскресенья также на две недели перекрыто движение по трамвайному маршруту между остановками Андел и Уезд на левом берегу Влтавы. На отрезке ездят запасные автобусы. Трамваи, направляющиеся через Уезд к Национальному театру, движутся в объезд через Йираскову площадь. Подробности можно найти на сайте Транспортного предприятия.