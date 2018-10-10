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IKEA, Starbucks и Lidl в Чехии отказываются от пластиковых товаров

IKEA, Starbucks и Lidl в Чехии отказываются от пластиковых товаров

Vladislava M 2743 0
Крупные компании в Чехии присоединились к акции Министерства окружающей среды. Они массово отказываются от одноразовой пластиковой посуды и убирают товары из пластика из ассортимента.
IKEA, Starbucks и Lidl в Чехии отказываются от пластиковых товаров

Борьба с пластиком на сегодняшний день стала одной из самых актуальных тем в сфере защиты окружающей среды. Кроме активистов проблему начинают решать и крупные фирмы по всему миру, включая Чехию. Местное Министерство окружающей среды запустило кампанию #dostbyloplastu, к которой подключились IKEA, Starbucks, Lidl, Fruitisimo, сеть Costa Coffee и др.

В рамках кампании корпорации обязались как можно быстрее исключить их ассортимента максимальное количество одноразовых пластиковых товаров, которые они предлагают покупателям. В первую очередь компании избавляются от пластиковых стаканчиков, трубочек, пакетов или приборов.

Например, в чешских ресторанах от IKEA с 2020 года больше не появится ни один прибор или тарелка из пластика. Это же касается и ассортимента в фирменных магазинах: в течение двух лет из магазинов IKEA тоже исчезнут одноразовые изделия из пластика.

Кофейная сеть Starbucks будет выдавать посуду из пластика только по запросу клиентов. Более того, Starbucks сделает скидку 10 крон на напиток всем, кто принесет с собой собственную чашку или термос.

Сеть Costa Coffee предложит посетителям стеклянную посуду, если они захотят выпить кофе на месте. Пластиковые трубочки заменят бумажными вариантами.

К кампании присоединилась и крупная сеть популярных фруктовых напитков Frutisimo. Она будет мотивировать клиентов приходить в кафе со своими бутылками. Как и в Starbucks, за это можно будет получить скидку на напиток. Во внутренних помещениях сеть не будет предлагать пластиковую посуду. Ее заменят стеклом или фарфором.

Одноразовую посуду из пластика полностью прекратят продавать в сети супермаркетов Lidl. До 2019 года из ассортимента должны исчезнуть трубочки, стаканчики, приборы, тарелки и даже ватные палочки.  

Загрязнение планеты пластиковым мусором в последние годы становится все серьезнее. Проблемой занимаются не только амбициозные стартапы, но и некоторые крупные корпорации.

Источник: czechcrunch.cz

 
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Темы
IKEA Starbucks мусор экология Чехия Министерство окружающей среды
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