В Чехии прогнозируют летнюю погоду

В четверг ожидается до 25 °C, в пятницу – до 24 °C.

Нехарактерное для Чехии продолжительное бабье лето будет радовать жителей и туристов и дальше. В четверг, 11 октября, днем ожидается до 25 °C. Относительно высокая температура продержится до середины следующей недели. Об этом журналистам рассказала Дагмар Гонсова из Meteopress.

Теплая погода в республике является следствием сильного атмосферного давления с центром над Восточной Европой, которое частично затронуло и Запад Европы. К тому же с юга в Чехию также приходят теплые воздушные массы.

В четверг 11 октября днем воздух прогреется до 21-25°C, что может снова стать рекордом для данной поры года. Пражский Клементинум в 1876 году зафиксировал 11 октября температурный максимум – 23,8 °C.

В пятницу 12 октября с утра температура воздуха составит 8-12°C, днем – от 20 до 24 °C. Ожидается ясная погода, утром возможен туман и малая облачность.

В субботу и воскресенье 13-14 октября будет ясно. Днем в субботу воздух прогреется до 18-22 °C. После выходных преимущественно теплый характер погоды сохранится. В понедельник и во вторник днем будет от 18 до 22 °C.

Сочетание высокого атмосферного давления и теплого, южного течения воздуха можно будет чувствовать до среды. Потом его сменит низкое атмосферное давление с запада. Тем не менее, резкого похолодания все равно не ожидается.

Источник: novinky.cz