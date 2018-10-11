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В Праге нашли мешок с питоном

В Праге нашли мешок с питоном

artyommm 1818 0
Ранее в чешской столице искали сбежавшую от укушенной хозяйки ядовитую мамбу.
Фото: фото пражской городской полиции
В Праге нашли мешок с питоном

Прохожий в Праге нашел полиэтиленовый мешок с мертвым питоном. Останки змеи отвезли в ветсанутиль. Инцидент произошел почти сразу после того, как жителей столицы взбудоражила новость о ядовитой мамбе, которая сбежала от своей хозяйки в пражских Глубочепах.

В среду 10 октября около 9:00 в участок полиции в Праге 13 пришел мужчина, который нашел в кустах недалеко от Солнечной площади черный мешок со змеей. В пакете оказался желто-белый питон крупного размера. Пресмыкающееся не показывало признаков жизни. Сотрудники службы отлова животных установили, что это питон темной мутации «альбинос».

Полицейские поместили мертвую змею в ящик для ветсанутиля, далее ответсвенная компания ликвидировала останки питона. Питон не ядовит, но может угрожать человеку удушением. Ранее пражанам сообщали о более серьезном случае, когда сбежала опасная для жизни ядовитая мамба. Змею в итоге удалось поймать.

Источник: novinky.cz

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Темы
животные Прага полиция
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