В пражском метро появился мобильный интернет 4G

Интернет уже доступен на нескольких станциях абонентам всех мобильных операторов.

С начала октября пассажиры пражского метро линии С могут использовать скоростной мобильный интернет. Он работает даже в туннелях между станциями Muzeum a Vyšehrad. Весь отрезок (Muzeum - Roztyly) сигнал 4G должен покрыть до конца октября. Коммерческий запуск запланирован до середины ноября.

Покрытие станций и туннелей пражского метро 4G-сигналом финансирует и обеспечивает консорциум операторов T-Mobile – CETIN – O2 – Vodafone. Благодаря этому услуга доступна клиентам всех сетевых и виртуальных операторов.

В ближайшее время в пилотном режиме консорциум операторов продолжит расширять покрытие оставшихся станций метро, включая новые станции линии А (Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Motol). На них уже работает интернет, но его переведут на такую же технологию, как и на линии С.

Покрытие всех 61 станций пражского метро обойдется операторам в полмиллиарда крон. Работы продлятся до 2022 года.

Источник: idnes.cz