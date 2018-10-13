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Чехия заняла 4-е место в «рейтинге книголюбов»

Чехия заняла 4-е место в «рейтинге книголюбов»

Yuliya Boda 1690 0
Исследователи провели опрос среди взрослых из 31 страны мира. Они спросили у участников, сколько книг у них было дома, когда им было 16 лет.
Чехия заняла 4-е место в «рейтинге книголюбов»

Самыми большими книголюбами в мире являются эстонцы, чехи расположились на четвертом месте вслед за норвежцами и шведами. Такие результаты опубликовали ученые из университетов Австралии и США.

Исследователи провели опрос среди взрослых в возрасте от 25 до 65 лет из 31 страны мира . Они спросили у участников, сколько книг у них было дома, когда им было 16 лет. Впоследствии они обнаружили, что количество книг, прочитанных в подростковом возрасте, оказало большое влияние на грамотность и навыки работы с компьютером в более позднем возрасте. Количество книг, прочитанных позже, оказало гораздо меньшее влияние.

Среднестатистический австралиец ответил, что в 16 лет у него дома было 148 книг, эстонец – 218 книг (при этом у 35% опрошенных их было 350 или более). У каждого норвежца было в среднем 212 книг, шведа – 210, у чеха – 204. Наименьшее количество книг в подростковом возрасте имели жители Турции – всего 27 книг. При этом 60% турецких семей ответили, что они помнят на своих полках 5 книг.

Источник: ceskenoviny.cz

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