Мошенники украли 2,5 млн у беспечных чехов через интернет-банкинг

За последнее время чешские банки уже во второй раз защищаются от нападений на счета клиентов. Сотни человек получили фальшивое электронное письмо, с помощью которого мошенники хотели получить от них данные для входа в интернет-банкинг.
О повышенной активности мошенников предупреждает банк Česká spořitelna. Со счетов 14 клиентов в целом исчезло 2,5 млн крон. В Чехии все чаще встречаются так называемые фишинговые атаки.
Недавно клиенты банка Česká spořitelna получили электронное письмо, в котором на безупречном чешском было написано, что они должны кликнуть по ссылке, чтобы подтвердить свои банковские данные. Отправителем значилась Česká spořitelna. Адрес после @ был написан как charquedas.rs.gov.br, и это должно было навести людей на подозрения. К сожалению, некоторые люди все-таки откликаются на эти письма.
Как защититься?
Важно знать две вещи:
1. Открывать интернет-банкинг следует только через официальный сайт банка. Если вы хотите зайти в приложение для телефона, то не переходить туда ни по каким ссылкам в письме.
2. Вы не должны никому сообщать SMS для авторизации.
По статистике, каждый десятый чех сталкивался с атакой хакеров. Чаще всего взламывают электронные ящики (58%) и профиль Facebook (38%). Обычно взлом происходит через телефон, который занимает третье место в рейтинге уязвимости перед атаками хакеров. Опрос населения показал, что только 47% респондентов хоть как-то защитили свой смартфон.
Источник: ceskatelevize.cz