Мошенники украли 2,5 млн у беспечных чехов через интернет-банкинг

Банк просит не переходить по ссылкам из подозрительных писем якобы от его лица.

За последнее время чешские банки уже во второй раз защищаются от нападений на счета клиентов. Сотни человек получили фальшивое электронное письмо, с помощью которого мошенники хотели получить от них данные для входа в интернет-банкинг.

О повышенной активности мошенников предупреждает банк Česká spořitelna. Со счетов 14 клиентов в целом исчезло 2,5 млн крон. В Чехии все чаще встречаются так называемые фишинговые атаки.

Недавно клиенты банка Česká spořitelna получили электронное письмо, в котором на безупречном чешском было написано, что они должны кликнуть по ссылке, чтобы подтвердить свои банковские данные. Отправителем значилась Česká spořitelna. Адрес после @ был написан как charquedas.rs.gov.br, и это должно было навести людей на подозрения. К сожалению, некоторые люди все-таки откликаются на эти письма.

Как защититься?

Важно знать две вещи:

1. Открывать интернет-банкинг следует только через официальный сайт банка. Если вы хотите зайти в приложение для телефона, то не переходить туда ни по каким ссылкам в письме.

2. Вы не должны никому сообщать SMS для авторизации.

По статистике, каждый десятый чех сталкивался с атакой хакеров. Чаще всего взламывают электронные ящики (58%) и профиль Facebook (38%). Обычно взлом происходит через телефон, который занимает третье место в рейтинге уязвимости перед атаками хакеров. Опрос населения показал, что только 47% респондентов хоть как-то защитили свой смартфон.

Источник: ceskatelevize.cz