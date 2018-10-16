Правительство Чехии планирует построить детские сады, школы и жилые дома в Сирии

Премьер-министр уже ищет подходящие для строительства земельные участки.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет построить в Сирии школы, детские сады и жилые дома, чтобы помочь сирийцам вернуться в пострадавшую от войны страну.

«Мы работаем над проектом, который я обещал реализовать. Мы поможем этим детям там, где они родились, – в Сирии. В настоящее время мы ищем подходящие для строительства земельные участки», – рассказал Бабиш во время своего визита в Польшу.

Таким образом он реагирует на критику со стороны председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера, который посчитал скандальным тот факт, что некоторые страны ЕС, в том числе Чехия, категорически отказываются принимать мигрантов, и не приняли в свои страны даже детей, потерявших своих родителей.

«Я говорил об этом с мистером Юнкером, и считаю, что он не должен вмешиваться в политику. Важно, что мы пытаемся помочь этим детям там, где они жили, потому что эти сироты на данный момент находятся в Сирии, а не в лагерях для беженцев», – подчеркнул Бабиш.

По мнению премьер-министра, ситуация с мигрантами не может быть решена до тех пор, пока в Сирии не наступит мир. Бабиш уже давно пропагандирует помощь сирийцам за пределами Европы. Председатель ЕС Юнкер, напротив, является сторонником миграционных квот для стран ЕС. Он считает, что принимая беженцев из стран, где происходят военные конфликты, страны ЕС выражают им свою солидарность.

Источник: lidovky.cz