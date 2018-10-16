Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии

Как в Чехии сейчас называют детей? Чешское статистическое управление опубликовало свежую информацию.

Чешское статистическое управление опубликовало статистику популярных имен в республике. В исследовании учитывались только имена детей, которые родились в январе. Самыми популярными именами девочек в этом году стали Элишка, Анна и София. Для мальчиков чешские родители выбирали имена Якуб, Ян и Адам.

С января 1999 года в первой тройке сменяют друг друга 28 мужских имен. Список популярных женских имен меняется чаще, в целом лидерами в разное время становились 35 разных имен для девочек.

В этом году имя Тереза не попало в тройку и заняло только пятую строчку. Мужское имя Томаш также уже второй год подряд не выходит в лидеры. Статистика показала, что родители девочек оказываются более креативными при выборе имен. Всего они выбирали 680 вариантов. А вот общее количество мужских имен, которые были использованы в этом году, оказалось меньше – 553.

Сыновья в Чехии чаще всего получают имя по отцу, дедушке или каком-либо родственнике. Статистика сообщает, что таких имен среди мужских – 17%, среди женских – 4%. Поэтому можно спрогнозировать, какие имена могут больше распространиться в следующие годы. Например, это может коснуться имени Матиаш. Последние два года оно стабильно входит в пятерку. А вот популярность имен Михал и Давид падает.

Среди женских имен менее популярной становится Тереза. Анна и Элишка стабильно входят в первую пятерку. Среди сложных имен постоянно лидирует Анна-Мария.

Интересно, что в Чехии различают имена Эма и Эмма. Эма занимает 4 место, а Эмма – почти сразу за первой десяткой. Если бы статистика эти имена учитывала как одно, то оно могло бы выбиться в лидеры. Среди мужских имен уже 16 лет сохраняют популярность Ян и Якуб, которые каждый год уступают первое место друг другу.

Но родители в Чехии дают и необычные имена своим детям. Так в этом году были зарегистрированы Албин, Гастон, Рагнар, Арвис и Каит. Возвращаются очень старые имена: Дивиш, Сватек, Дариус и Микеш. Среди женских имен редкими оказались Алоисия, Луиза, Сибила и Анделина, а также Шанель, Кейтлин, Ясмин, Салома и др. Старые чешские имена также находят новую жизнь: Войтешка, Златуше, Марцелина и Дорка.

Данные для статистики собираются из свидетельств о рождении. Из них можно узнать не только пол и имя ребенка, но и имена родителей, а также регион. Самые популярные имена родителей – Петр и Луция. Отцами чаще всего становятся Ян, Петр и Мартин; мамами – Луция, Яна и Петра.

Источник: idnes.cz