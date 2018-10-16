Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом

Туберкулез в Чехию привезли грузин и словак. Что их теперь ждет?

В Чехии зафиксировали два опасных случая открытого туберкулеза. Больных выявили в крае Высочина. В Йиглаву и Гавличкув-Брод болезнь привезли иностранные рабочие. Обоих уже госпитализировали. Сейчас пройти проверку должны десятки их коллег и знакомых.

В Йиглавской больнице с туберкулезом оказался 40-летний грузин. Иностранец работал в Чехии монтажником на одном из предприятий в промзоне на севере Йиглавы. Еще один иностранец сейчас лечится в клинике в Гумпольце. Эпидемиолог Алена Дворжакова сказала, что это был словак, который работал в районе Йиглавы, а жил в городе Гавличкув-Брод.

Туберкулез является инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Оно поражает в первую очередь легкие. Возбудителем болезни становится бактерия, которая попадает в воздух при кашле больного.

Инфекция проявляется практически у каждого десятого человека, в организм которого попадает бактерия. Если не лечиться, что в 50% случаев болезнь приводит к смерти. Раньше в Чехии проводилась массовая вакцинация против туберкулеза в детском возрасте, сейчас прививки делают только людям из групп риска.

Людей, которые контактировали с больными, теперь ожидают медицинские проверки. Им предстоит сдать кровь на анализ и сделать флюорографию. В течение полугода они должны будут регулярно посещать врача. В случае с пациентами из Грузии и Словакии речь может идти о десятках и даже сотнях людей. Проверить нужно коллег, членов их семей, соседей по общежитию, а также медработников в больнице, которые контактировали с больными.

Туберкулез не является чем-то исключительным для Чехии, как может показаться. Только на Высочине ежегодно выявляется 15-20 случаев заболевания, и это ниже средних показателей по стране.

Пресс-атташе больницы в городе Гавличкув-Брод Петр Черно говорит, что каждый месяц подтверждается случай заболевания туберкулезом, и их количество в последние годы растет. Чаще всего речь идет о работниках из-за границы. Обычно это страны, где здравоохранение не находится на высоком уровне: балканские государства, постсоветские республики и Азия.

Больных туберкулезом ожидает длительное лечение, которое может затянуться на полгода. Первые 6-8 недель пациент проводит в кровати в больнице и принимает сильнодействующие антибиотики. Затем 3-4 недели он долечивается и пьет лекарства дома.

Источник: idnes.cz