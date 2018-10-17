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Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint

Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint

Yuliya Boda 1387 0
Хакеры, продававшие регистрацию в системе, смогли заработать на этом сотни миллионов крон.
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint

Во вторник, 16 октября, полиция Чехии предъявила обвинения восьми гражданам России и Вьетнама, которые продавали регистрацию в Visapoint – электронной системе для подачи заявления на визу в Чехию. Мошенники смогли заработать на этом сотни миллионов крон.

Это вторая хакерская атака на компьютерные системы чешского Министерства иностранных дел, произошедшая за последние два года. В феврале прошлого года стало известно, что хакерам удалось загрузить данные с государственных серверов Чернинского дворца, в котором располагается МИД Чехии. По некоторым данным, у хакеров был непрерывный доступ к конфиденциальной информации министерства в течение года.

В настоящее время полиция изучает новое дело и выясняет, не связан ли этот случай с предыдущей хакерской атакой.

Система Visapoint, обслуживаемая компанией AbsolutNET, функционировала с 2009 года по октябрь прошлого года и позволяла иностранцам записываться на прием для подачи документов на визу в Чехию. Система работала в 37 странах мира.

На практике, однако, в ряде стран эта система почти полностью контролировалась хакерами, которые взламывали систему и продавали записи в посольство тем, кому не доставалось свободного места. Такая схема была особенно распространена в Украине, Монголии и Вьетнаме.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия визы VisaPoint полиция хакеры
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