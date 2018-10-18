В Праге временно изменится движение трамваев

Пассажирам в центре рекомендовали отдавать предпочтение метро.

С четверга 18 октября по понедельник 29 октября трамваи в Праге не будут ездить между улицами Jindřišská и Lazarská. Транспортное предприятие начинает менять трамвайные пути. Из-за этого ремонта существенно изменится карта трамвайного движения в центре Праги. Корректировки коснутся многих других трамвайных маршрутов.

По временно закрытому трамвайному маршруту пустят автобусы X3, которые будут ездить по трассе Florenc – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Karlovo náměstí. На улице Лазарска появятся временные остановки. Центральный пересадочный пункт для ночных трамвайных линий перенесут с этой улицы на остановки Karlovo náměstí и Novoměstská radnice. Ночью на ремонтируемом участке будет работать маршрут X92.

Транспортное предприятие рекомендует пассажирам в центре столицы выбирать в первую очередь метро. Уже известно, что подобная реконструкция ожидает перегруженные участки возле улица Лазарской, а именно в направлении к Карловой площади и до Национального театра, а дальше к Уезду.

Источник: novinky.cz

