Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
В Праге временно изменится движение трамваев

В Праге временно изменится движение трамваев

artyommm 1037 0
Пассажирам в центре рекомендовали отдавать предпочтение метро.
В Праге временно изменится движение трамваев

С четверга 18 октября по понедельник 29 октября трамваи в Праге не будут ездить между улицами Jindřišská и Lazarská. Транспортное предприятие начинает менять трамвайные пути. Из-за этого ремонта существенно изменится карта трамвайного движения в центре Праги. Корректировки коснутся многих других трамвайных маршрутов.

По временно закрытому трамвайному маршруту пустят автобусы X3, которые будут ездить по трассе Florenc – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Karlovo náměstí. На улице Лазарска появятся временные остановки. Центральный пересадочный пункт для ночных трамвайных линий перенесут с этой улицы на остановки Karlovo náměstí и Novoměstská radnice. Ночью на ремонтируемом участке будет работать маршрут X92.

Транспортное предприятие рекомендует пассажирам в центре столицы выбирать в первую очередь метро. Уже известно, что подобная реконструкция ожидает перегруженные участки возле улица Лазарской, а именно в направлении к Карловой площади и до Национального театра, а дальше к Уезду.

Источник: novinky.cz
 

Рассказать всем:
Темы
трамвай Прага
Читайте
по теме 
В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи
06.10.2018 14:53 Общество
В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи
2004 0
Трамвай в Праге столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов
18.09.2018 11:19 Общество
Трамвай в Праге столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов
1552 0
По центру Праги неделю не будут ездить трамваи
09.09.2018 19:25 Общество
По центру Праги неделю не будут ездить трамваи
2299 0
Как переживают жару пражские водители трамваев
19.08.2018 19:39 Общество
Как переживают жару пражские водители трамваев
2238 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
16.10.2018 14:43 Общество
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
2662 0


Мобильная версия