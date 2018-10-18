Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?

Многие чешские пенсионеры вынуждены пойти жить в общежития и даже на улицу.

В Чехии насчитывается 120 тысяч пенсионеров, которые оказались в долговой яме. Пенсии и государственных дотаций на жизнь им не хватает. По данным чешских социологических организаций, более половины из них имеет по 3 и больше долгов, а десятая часть – от 10 и выше. Довольно многочисленная группа и тех людей, которые в настоящее время находятся в предпенсионном возрасте. Уже сейчас они взяли на себя непосильные долги.

В Европейской сети против бедности и социальной изоляции говорят, что каждый 14-й чех, который не может вернуть долг, находится в возрасте 65+. Когда человек уходит на пенсию, он перестает справляться с долговыми обязательствами, которые взял на себя в трудоспособном возрасте. От средней пенсии после всех выплат ему остается около 9 тысяч крон. При этом у многих пенсионеров пенсии еще ниже, и им остается всего 6 тысяч крон на месяц.

Пенсионеры, оказавшиеся в долговой яме, практически не имеют шансов из нее выбраться. Высокие расходы на жилье, базовые продукты и лекарства больше всего ударяют по пенсионерам-одиночкам. Многие из них вынуждены уходить жить в общежития и даже на улицу.

Чешское правительство сейчас рассматривает поправку к закону о банкротстве. Если его одобрят, то пенсионеры и другие должники смогут быть признаны банкротами, период требования с них долга будет сокращен до трех лет, как в других странах ЕС.

Источник: aktualne.cz